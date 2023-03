La planète Mars a peut-être connu un début d'existence proche de celui de la Terre, avec de vastes étendues d'eau liquide, mais cela appartient à un passé lointain. La planète est désormais couverte de cette poussière rouge d'oxyde de fer mais cela n'empêche pas de trouver des traces de circulation d'eau liquide voire même de tsunamis dans des temps reculés.

Si la fine atmosphère ne permet plus de trouver de l'eau en surface (hormis à certaines périodes au fond de cratères profonds), elle pourrait encore se cacher en profondeur.

Un ancien glacier martien à l'équateur

Différentes observations réalisées ces dernières années suggèrent l'existence de possibles poches d'eau souterraines, avec peut-être même de l'eau liquide. Une découverte récente réalisée par le SETI Institute et le Mars Instittute à l'aide des observations de la sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) a révélé les restes d'un glacier au niveau de l'équateur de la planète rouge, avec des structures (crevasses, moraines...) et des dépôts typiques.

L'observation de MRO et l'interprétation des scientifiques

Le glacier martien est conséquent, avec 6 kilomètres de long par 4 kilomètres de large et avec une altitude maximale de 1700 mètres. Si la structure montre des dépôts de sels de sulfate, l'hypothèse est qu'il pourrait toujours y avoir de l'eau sous forme de glace dans les profondeurs.

Les chercheurs font en fait une analogie avec certaines structures trouvées sur Terre comme les salars d'Amérique du Sud pour lesquels d'anciens glaciers se retrouvent figés sous une couche de dépôts salins qui les protègent des phénomènes habituels de fonte, évaporation ou sublimation.

De la glace d'eau toujours cachée dessous ?

Les dépôts salins pourraient être liés à une activité volcanique proche qui aurait formé cette couche en réagissant avec la glace d'eau et qui a fini par se durcir, laissant peut-être de la glace intacte en-dessous.

Toutefois, il est aussi possible que l'eau se soit sublimée depuis (passée directement de la glace à la vapeur) et qu'il n'en reste rien mais la zone identifiée par MRO méritera en tous les cas une analyse plus poussée.

Point intéressant, le glacier pourrait avoir existé durant la dernière période d'activité géologique de Mars et être donc assez "jeune". Cela suggère que Mars a connu une phase assez récente de glaciation qui s'est étendue jusqu'à son équateur alors que des traces n'étaient jusqu'à présent trouvées qu'à des latitudes plus élevées.