Crystal Dynamics l'avait annoncé en janvier dernier : Marvel's Avengers, le jeu service va tirer sa révérence.

Il devait devenir un des éléments clés de la stratégie de Crystal Dynamics et générer des millions de dollars chaque année sur la durée... Finalement après un lancement catastrophique en 2020, Marvel's Avengers va tirer sa révérence.

Marvel's Avengers : une fin en beauté

La mise à jour du 31 mars a été déployée avec succès et Crystal Dynamics rappelle qu'il s'agit là de la toute dernière évolution du jeu qui sera définitivement abandonné à compter du 30 septembre prochain et le titre ne profitera plus d'aucun support technique.

En attendant, la mise à jour 2.8 est l'occasion de faire quelques cadeaux aux joueurs avec la mise à disposition de l'ensemble du contenu de la boutique en jeu gratuitement. Qu'il s'agisse des extensions, des skins, émotes, takedowns et autres bonus, tout est absolument gratuit désormais. Les joueurs peuvent ainsi mettre la main sur un tas d'éléments cosmétiques. Une situation qui tranche avec le lancement du jeu et sa tendance à prendre les joueurs pour de véritables vaches à lait. Rappelons que la boutique proposait du contenu pour une valeur cumulée dépassant allégrement les 3000 euros.

Les joueurs qui apprécient l'univers Marvel et les superhéros pourraient ainsi voir leur curiosité piquée afin de s'essayer au titre. Notons que passé le 30 septembre prochain,il restera possible de jouer aux modes Solo et multijoueur.