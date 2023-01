Crystal Dynamics a récemment fait l'annonce d'un nouveau volet de la franchise Tomb Raider, ce qui se présente en soi comme une excellente nouvelle pour les joueurs. Mais cela implique également un choix drastique pour le studio : l'abandon pur et simple de Marvel's Avengers.

Crystal Dynamics abandonne son jeu-service

Dans un article assez court associé à une FAQ, Crystal Dynamics annonce la fin de Marvel's Avengers. Le titre sorti en 2020 n'aura pas séduit le public et aura donné lieu à de vives polémiques, notamment concernant le contenu et l'omniprésence des microtransactions. A la clé : des quêtes très répétitives, des mécaniques jugées assez pauvres, et un jeu service dans lequel les joueurs ont surtout eu l'impression d'être des vaches à lait.

Plusieurs correctifs et changements de stratégie plus tard, le constat est le même : le titre est un échec.

Crystal Dynamics souhaite désormais recentrer ses efforts sur d'autres projets, et notamment le prochain Tomb Raider. De ce fait, Marvel's Avengers aura droit à une ultime mise à jour le 31 mars prochain après quoi il ne faudra plus rien attendre du titre. Une équipe sera malgré tout en charge du suivi technique du jeu, qui sera définitivement abandonné à son sort en septembre 2023. Comme depuis le début ou presque, les événements en ligne et défis réguliers seront en rotation automatique tous les 15 jours.

Le titre restera accessible malgré tout et le contenu cosmétique dans son intégralité sera accessible gratuitement pour remercier les joueurs. La boutique payante va disparaitre et les crédits achetés seront transformés en ressource.