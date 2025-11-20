Coup de théâtre dans la liste des nommés. Alors que la cérémonie des The Game Awards vient de dévoiler ses finalistes, un candidat a décidé de se retirer volontairement de la compétition, créant la surprise générale.

Le développeur de Megabonk, connu sous le pseudonyme de vedinad, a estimé qu'il ne méritait pas sa place dans la catégorie "Best Debut Indie Game", faisant passer l'éthique avant la gloire.

Pourquoi refuser une telle exposition médiatique ?

C'est une question de principe. Vedinad a expliqué sur X (Twitter) que bien que ce soit un "honneur et un rêve", Megabonk ne se qualifie pas techniquement comme un premier jeu indépendant.

I'm withdrawing from The Game Awards.



It's an honor and a dream for Megabonk to be nominated for TGA, but unfortunately i don't think it qualifies for the category "Debut Indie Game"



I've made games in the past under different studio names, so Megabonk is not my debut game ? — Megabonk (@MegabonkGame) November 18, 2025



Le créateur a révélé avoir déjà développé et publié des titres par le passé sous d'autres noms de studios, rendant sa nomination dans cette catégorie spécifique injuste pour les "vrais" débutants qui n'ont jamais rien sorti auparavant. Il a gracieusement invité les joueurs à voter pour les autres "titres de début incroyables".

Comment l'organisation a-t-elle réagi ?

La réponse a été immédiate et respectueuse. Geoff Keighley, l'organisateur de la cérémonie majeure du Jeu vidéo, a salué l'honnêteté du développeur et a confirmé le retrait du titre de la liste officielle.

ONE MILLION MEGABONK COPIES SOLD IN 2 WEEKS



THANK YOU GUYS!!

ill be eating spaghetti with EXTRA sauce tonight pic.twitter.com/vVN2STaoaw — Megabonk (@MegabonkGame) October 2, 2025



La catégorie "Best Debut Indie" récompense spécifiquement un premier jeu créé par un nouveau studio indépendant. En acceptant ce retrait, l'organisation maintient la crédibilité de cette distinction destinée à mettre en lumière les nouveaux talents bruts de l'année.

Qu'est-ce que ce phénomène Megabonk ?

Pour ceux qui l'ont raté, c'est le nouveau carton surprise sur Steam. Megabonk s'inscrit dans la lignée des "bullet-hell" à la Vampire Survivors, mais transpose le concept en 3D low-poly avec une bonne dose d'humour et de chaos.



Le titre s'est vendu à un million d'exemplaires en seulement deux semaines. Même sans trophée aux Game Awards, le succès commercial et critique est déjà validé pour ce projet solo atypique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est vraiment vedinad ?

L'identité réelle du développeur reste floue. Beaucoup spéculent qu'il s'agirait de Dani (danidev), un YouTuber et développeur très populaire (créateur de Crab Game), mais cela n'a pas été confirmé officiellement.

Megabonk est-il toujours en lice dans d'autres catégories ?

Non, le jeu a été retiré de la catégorie "Best Debut Indie Game" à la demande de son créateur et n'apparaît pas dans les autres catégories principales pour cette édition.

Quand auront lieu les Game Awards 2025 ?

La cérémonie se tiendra le 11 décembre (12 décembre en France avec le décalage horaire). Elle récompensera les meilleurs titres de l'année et sera ponctuée de nombreuses annonces exclusives.