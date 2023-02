Aujourd'hui, nous vous présentons nos meilleurs deals sur les tablettes tactiles. Ces appareils mobiles avec grand écran nous intéressent de plus en plus, notamment par leur simplicité. Leur fonctionnement est similaire à celui de votre smartphone, que ce soit sous Android ou iOS voire même Windows Phone.

Commençons cette sélection par vous présenter la tablette tactile Redmi Pad. Cet appareil est doté d'un écran de 10,1" 90 Hz 2K à une définition de 1200x2000p. Propulsé par un processeur MediaTek Helio G99 de 2,2 GHz et avec 6 Go de RAM. Avec ses 128 Go de stockage, vous pourrez stocker tout ce dont vous avez besoin et installer vos applications sans soucis. Sa batterie longue durée de 8000 mAh se recharge via un port USB-C et propose une autonomie d'environ 24 heures d'utilisation.

Cette tablette tactile Redmi Pad est vendue 239 € soit 20% de remise chez Cdiscount.





Et voici les autres tablettes tactiles en promotion :



