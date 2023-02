Laissez-moi vous présenter la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 3080 GV-N3080GAMING OC 12 Go de GDDR6X. Cette carte graphique, dont la renommée n'est plus à faire, tourne à une fréquence de 1755 MHz et intègre 12 Go de mémoire dédiée en GDDR6X. Son refroidissement Windforce 3X vous permettra de jouer à n'importe quel jeu, ou d'utiliser n'importe quel logiciel lourd graphiquement, pendant des heures. En effet, les trois ventilateurs semi-passifs refroidiront efficacement ce bout de silicium.

Cette carte graphique Gigabyte GeForce RTX 3080 GV-N3080GAMING OC 12 Go GDDR6X est vendue au prix de 1000,84 € soit -24% chez Amazon.

D'autres composants informatiques sont également en promotions :

Processeur

Kit d'évolution

Stockage

Mémoire vive

Et n'oubliez pas de profiter de notre TOP 3 des meilleurs soldes du jour avec, notamment, un disque SSD NVMe à -32% et un PC portable à -28% ainsi que nos offres chez Fnac / Darty sur des smartphones, TV et bien d'autres.