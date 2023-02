Pour commencer, laissez-moi vous présenter le PC portable Gigabyte AORUS 17 XE-73FR514SH. Cet ordinateur portable est doté d'un écran 17,3" FHD IPS 360 Hz qui vous donnera de magnifiques images sur vos jeux préférés. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 12700H, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, et un disque SSD de 1 To. Livré sous Windows 11, il saura accomplir toutes les tâches que vous lui demanderez.

Ce PC portable Gigabyte AORUS 17 XE-73FR514SH est vendu 1649,99 € soit 28% de remise chez Rue du commerce.

Continuons avec le disque SSD NVMe WD Black SN850X 1 To. Ce disque de stockage flash au format M.2 offrira une vitesse d'exécution de votre ordinateur incroyable. Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un disque mécanique classique (7300 Mo/s en lecture et 6300 Mo/s en écriture), aucune application ne lui résistera. Son format "carte" M.2 lui confère une robustesse accrue ainsi qu'une grande résistance aux chocs, car il n'y a aucune pièce en mouvement.

Ce disque SSD NVMe WD Black SN850X 1 To est proposé au prix de 109,99 € soit 31% de réduction chez Cdiscount.

Pour terminer ce TOP 3, nous vous présentons l'aspirateur robot iRobot Roomba i5. Cet aspirateur autonome et entièrement contrôlable par votre smartphone, nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur iRobot Roomba i5 est vendu 329 € soit 27% de réduc' chez Amazon.

N'oubliez pas de profiter de nos immanquables du jour avec une carte graphique à -22% et un aspirateur robot Xiaomi ainsi que notre TOP 20 des meilleurs deals chez Fnac / Darty (smartphone, TV, ordinateurs etc...)