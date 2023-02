Les téléphones actuels prennent de plus en plus de place dans notre vie. Nous changeons notre mobile en moyenne tous les 18 mois. Pour ne pas faire de trou dans notre portefeuille, les marchands nous proposent des offres toujours plus attractives.

Les smartphones de dernière génération possèdent des caractéristiques à la fois similaires et différentes. Nous les catégorisons souvent par leur prix, qui peut passer du simple au triple entre deux marques. Nous les classons généralement sous quelques critères selon leur caractéristique technique comme la mémoire vive (RAM), leur capacité de stockage (ROM), la capacité de la batterie (en mAh), la taille de leur écran ainsi que leur appareil photo.

Généralement, les téléphones du moment possèdent entre 3 Go et 8 Go de RAM, un stockage de 32 Go à 256 Go et des batteries allant de 4000 mAh à 5000 mAh (de sorte que le téléphone tienne toute la journée sans problème).

Voici une liste des meilleures offres du jour sur une large gamme de smartphones :

Nous vous proposons également notre TOP 3 des meilleurs offres du jour (Samsung, Corsair) ainsi que nos meilleurs deals sur les SSD.