La robustesse des disques SSD n'est plus à prouver. N'ayant pas de pièce mécanique en mouvement, les chutes ne l'impacteront pas. Imaginez si votre téléphone ne fonctionnait plus à chaque fois qu'il tombe... Les disques SSD fonctionnent en quelque sorte de la même manière que la mémoire de votre téléphone.

Il existe plusieurs types de disque SSD, du moins plusieurs formats, qui ont chacun leur spécificité. D'un côté, nous avons les SSD en 2,5" SATA qui s'installent en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, et d'un autre côté, il existe les SSD NVMe qui, eux, possèdent une connectique M.2 et sont bien plus rapides que les SSD SATA.

Les différences de prix s'expriment souvent entre la taille du disque, son type et sa capacité de stockage. Les SSD ont une capacité allant de 32 Go à plus de 8 To ! Les disques 8 To étant encore extrêmement chers, car peu répandus.

En plus de la robustesse, ces disques flash sont 10x plus rapide que leur prédécesseurs, les HDD (Disque dur mécanique) et offrent une meilleure fiabilité.

Nous vous avons concocté une sélection de différents SSD en solde, en format 2,5" et NVMe :

Et n'oubliez pas d'aller consulter notre TOP 3 des meilleures soldes du jour avec une brosse à dents électrique et deux surprises.