Un début de semaine à l'effigie des promotions ainsi que des bons plans s'est présenté à nous. Nous vous avons concocté une sélection de produits affichant des remises commerciales afin de vous faire économiser toujours plus d'argent.

Commençons avec l'aspirateur robot iRobot Roomba i5158. Cet aspirateur autonome et entièrement contrôlable par votre smartphone, nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale ramènera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles multisurfaces et le tout sera aspiré. La fiabilité de la gamme Roomba n'est plus à prouver.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i5158 est vendu 279,99 € au lieu de 449,99 € soit 37% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres robots sont en promotion à savoir :

