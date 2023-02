Pour commencer ce TOP 3, nous vous présentons la brosse à dents électrique Oral-B Pro 770 CrossAction. Avec sa technologie 3D, la brosse à dents nettoie en profondeur, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Elle est également conçue pour éliminer la plaque dentaire jusqu'à 100%. De plus, elle possède un minuteur, pratique pour connaitre le temps nécessaire au brossage.

Cette brosse à dents Oral-B Pro 770 CrossAction est vendue 34,99 € soit -30% à la Fnac.





Continuons avec le routeur Netgear Pro Gaming XR300. Cette passerelle Wi-Fi Bi-bande possède 5 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps et gère le Wi-Fi 5 GHz. Vous pouvez entièrement le configurer via son interface basée sous DumaOS. De quoi régler vos problèmes de ping et assurer les connexions locales avec vos appareils connectés.

Ce routeur Netgear Pro Gaming XR300 est vendu 71,99 € soit -67% chez Rue du commerce.





Pour notre dernier article, nous vous présentons le PC portable HP 15s-eq2074nf 15". Cet ordinateur portable possède un écran 15" FHD, un processeur Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM DDR4 et un disque SSD de 512 Go. Un PC bureautique efficace, qui sera votre allié du quotidien dans vos tâches préférées. Le tout étant livré sous Windows 11, il vous suffira de le démarrer dès réception.

Ce PC portable HP 15s-eq2074nf est vendu 579,99 € soit -55% chez Cdiscount.



