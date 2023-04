Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection d'offres mobiles qui peuvent être utilisées sans souci lors de vos voyages en Europe ou dans les DOM. Que ce soit des opérateurs nationaux ou virtuels (MVNO), ils ont tous leurs avantages et inconvénients.

NRJ Mobile

NRJ Mobile propose un forfait polyvalent, le Woot, avec 150 Go de data 5G en France, mais surtout 21 Go de data 4G depuis l'Europe. Il comprend en outre les appels et SMS / MMS illimités en France, depuis et vers l'UE et DOM. A noter que le réseau mobile utilisé est celui de Bouygues Telecom.

Découvrez le forfait NRJ Mobile Woot 150 Go 5G à 12,99 € par mois sans engagement





Série Free

Free Mobile propose également un forfait international comprenant :

Les appels et SMS / MMS illimités, même depuis et vers l'UE et les DOM

140 Go de data en 4G+ dont 18 Go en 4G depuis l'Europe

l'application Free Ligue 1 incluse

Pour rappel, au bout d'un an vous basculerez automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois qui intègre 210 Go de données mobiles en 4G et 5G, avec un tarif abaissé à 15,99 € pour les abonnés Freebox et à seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec pour ces deux derniers un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G.

Découvrez le forfait Série Free 140 Go à 14,99 € par mois pendant 1 an.





RED by SFR

RED propose également une offre mobile parfaitement adaptée à une utilisation à l'étranger avec :

Les appel et SMS / MMS illimités en France et depuis et vers l'UE et les DOM

100 Go de données mobiles dont 19 Go en Europe et DOM

une option à +5€ par mois qui autorise 30 Go de data en Europe/DOM dont 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada.

Découvrez l'abonnement RED by SFR 100 Go à 13,99 € par mois sans engagement





Youprice

Terminons enfin avec un nouveau venu, mais qui est particulièrement apprécié par ses utilisateurs, à savoir YouPrice, avec son forfait mobile ajustable Le Spring, qui comprend :

100 à 120 Go de données mobiles dont 16 Go en Europe et dans les DOM

Les appels et SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE et les DOM

Le choix du réseau mobile entre Orange ou SFR

Découvrez le forfait ajustable "Le Spring" de Youprice 100 Go à 9,99 € par mois sans engagement.





Et n'hésitez pas à consulter notre article sur les meilleurs abonnements fibre optique avec une box WiFi 6E.