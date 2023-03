Cette journée a été riche en promotions et réductions. Nous vous présentons encore plus de bonnes offres afin de vous faire toujours plus économiser d'argent.

Commençons par l'aspirateur robot Proscenic 850T. Cet appareil aspire et lave en même temps vos sols, sans que vous ayez à vous en soucier. Sa puissance d'aspiration de 3000 Pa dénichera toute poussière se trouvant sur sa route, même dans les angles. Dépourvu de base de vidange, il bénéficie tout de même d'un bac à poussière de 500 ml.

Cet aspirateur robot Proscenic 850T est vendu 179,99 € au lieu de 499 € soit 320 € d'économie chez Cdiscount. La livraison est gratuite et prévue pour le lendemain.

D'autres aspirateurs robot sont également à prix réduit à savoir :

Et d'autres produits sont également en réduction à savoir :

Chaise gaming

PC de bureau

Ampoule connectée

