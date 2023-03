Aujourd'hui, nous vous avons concocté une sélection de produits à prix remisés. Si vous aviez en tête de changer votre smartphone ou votre ordinateur portable, c'est peut-être le moment d'y songer.

Commençons avec le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran de 15,6" en 1920 x 1080 px (FHD). Doté d'un processeur Intel Core i5 1135G7 et de 8 Go de RAM, il ne vous affichera quasiment jamais de problème de mémoire vive... Windows 11 est préinstallé sur son SSD de 512 Go, ce qui vous assure une rapidité de lancement des applications et logiciels.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est vendu 549 € au lieu de 687 € soit 20% de remise immédiate. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les abonnés Prime.

D'autres ordinateurs portables sont également en promo à savoir :

Une multitude d'autres articles sont à prix réduit à savoir :

TV

Smartphone

Tondeuse robot

Autres

