Les webcams sont de plus en plus utilisées dans le monde actuel, que ce soit pour communiquer en vidéo avec nos proches, diffuser du contenu sur des plateformes de streaming comme Twitch, ou encore faire des visios-conférences avec nos collègues de travail.

Commençons avec un best-seller dans le domaine, la webcam Logitech for Creators StreamCam. Cette caméra, conçue pour le streaming, est capable de capturer de l'image à une définition de 1080p à 60 images par seconde. Elle se connecte via un câble USB type-C et possède l'autofocus, la vidéo verticale ainsi qu'une des dernières technologies en la matière, la détection de visage par l'intelligence artificielle (IA).

Cette webcam Logitech for Creators StreamCam est vendue 106,38 € au lieu de 159 € soit 33% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain pour les abonnés Prime.

