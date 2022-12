C'est un peu la saison des bilans pour tout le monde : après les pires jeux sortis cette année rapportés par MetaCritics, les différents retours sur l'activité des utilisateurs de Spotify, Google et autres... C'est au tour du navigateur Chrome de proposer un top des meilleures extensions de l'année.

Une sélection sous le signe de la productivité

Google y va ainsi de son Top 12 des meilleures extensions pour Chrome, qui se présente plus comme une sélection plus qu'un top des extensions les plus installées. Google présente ainsi ses choix dans plusieurs domaines, et notamment en productivité.

Tango

Tango est la première extension citée par Google , et elle était déjà dans le top des extensions de 2021. Il s'agit d'une extension permettant de générer des tutoriels point par point : l'utilisateur lance l'enregistrement et réalise une manipulation sur son écran et Tango liste ensuite les différentes étapes.

Swiftread

Swiftread n'a qu'un objectif : accélérer votre capacité de lecture. Le module vous propose de lire jusqu'à trois fois plus vite via la méthode RSVP qui projette les mots les uns après les autres selon un rythme défini : les yeux n'ont plus à bouger ce qui accroit la vitesse de lecture.

Liner

Liner est un outil qui sera particulièrement intéressant dans le cadre d'un travail de documentation : il permet de surligner du texte tout en l'enregistrant et en l'organisant.

Compose AI

Compose AI est une intelligence artificielle qui propose de générer du texte automatiquement en fonction de critères choisis par l'utilisateur. Elle peut répondre automatiquement à des emails, proposer de la frappe prédictive pour finir vos phrases plus rapidement...

Workona Tab Manager

Il s'agit là d'un gestionnaire avancé d'onglets qui permet de créer des espaces de travail distincts. Le tout permet, à l'aide de raccourcis, de mieux segmenter les espaces au sein du navigateur.

CrxMouse Chrome Gestures

Comme son nom l'indique, le module propose de profiter de raccourcis personnalisés simplement en réalisant des gestes avec sa souris afin d'ouvrir un nouvel onglet, lancer un service prédéfini...

RoPro

RoPro est une extension qui propose d'apprendre l'anglais en s'amusant : double sous-titrage dans des vidéos, dictionnaire, mini jeux...

Equatio

Equatio s'adresse aux matheux : il s'agit d'un outil capable de rédiger et résoudre des formules mathématiques complexes. L'utilisateur peut simplement dicter ou photographier sa formule pour la voir retranscrite en version numérique

Mybib

Dernier outil de cette sélection Mybib se présente comme un gestionnaire de bibliographies et citations.