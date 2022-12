2022 aura été una année prolifique pour le secteur du jeu vidéo, malgré une baisse du marché par rapport à 2021 qui aura été une année record, notamment du fait des différents confinements imposés à travers le monde.

Et même si l'année nous aura gratifié de véritables pépites comme Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon : Forbidden West, et autres jeux indépendants de qualité (SIFU, Stray, Tunic ...), on aura également vu un grand nombre de jeux bâclés ou d'une qualité contestable...

Metacritic nous livre ainsi le TOP 10 des pires jeux de l'année, selon les scores partagés par les utilisateurs du site. Et chose étonnante, on retrouve malgré tout quelques jeux issus de grosses franchises ou éditeurs, notamment Square ou PlatinumGames...

Voici donc la liste des 10 pires jeux de 2022 selon Metacritic et le score associé :