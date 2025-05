La semaine dernière, Microsoft a officialisé un nouveau menu Démarrer pour Windows 11. Une refonte dont les Windows Insiders auront la primeur au cours du mois prochain, et dans le cadre de nouvelles expériences Windows 11.

Le nouveau menu Démarrer est axé sur l'ajout du smartphone dans d'un espace dédié directement associé mais pouvant être masqué, une personnalisation améliorée et une découverte d'applications facilitée. Une nouvelle vue procède à un tri automatique en fonction des applications et des catégories qui sont les plus utilisées.

« Tout ce dont vous avez besoin, ici même, prêt quand vous l'êtes », telle est la promesse de Microsoft. Dans un billet de blog, l'équipe Windows Design détaille la conception du menu Démarrer de Windows 11 et donne un aperçu de plusieurs concepts finalement écartés lors du processus de développement.

Ce que le menu Démarrer aurait pu être

Ce partage de concepts internes est assez rare. Il est le signe d'une réelle ambition et pour démontrer qu'il s'agit d'aller au-delà d'un simple réaménagement du menu Démarrer. D'autant que cet élément important de Windows 11 a essuyé de nombreuses critiques.

Des pistes envisagées ont été une inspiration widget, un fort accent sur les catégories des applications, une sorte de fusion avec des services comme Microsoft Teams, une section « For you » séparée. Diverses dispositions ont été imaginées et en s'éloignant largement de la liste d'applications plus traditionnelle.

Le design final retenu peut paraître assez conservateur. Il est probable que le choix s'est heurté à des considérations telles que le fait de ne pas déstabiliser les utilisateurs avec des options trop radicales.

Microsoft assure être à l'écoute

« Plus de 300 fans de Windows 11 ont participé à des études non modérées et des dizaines d'autres ont participé à des appels de co-création en direct. »

Microsoft indique avoir analysé des cartes thermiques de suivi oculaire, mesuré les interactions et prêté attention aux réactions afin d'identifier les éléments suscitant le plus d'intérêt ou d'enthousiasme.

Le menu Démarrer retenu

Reste que satisfaire tous les utilisateurs sans exception demeure une entreprise délicate, voire impossible. Pour le nouveau menu Démarrer, Microsoft pourrait encore faire face à des doléances inattendues des Windows Insiders.