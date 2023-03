Responsable de Facebook chez Meta, Tom Alison évoque l'intérêt de faciliter le partage de contenus sur le réseau social via la messagerie. " Nous testons actuellement la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur boîte de réception Messenger dans l'application Facebook, et nous étendrons bientôt ces tests. "

Dans une annonce consacrée à Facebook, où le terme IA pour le recours à l'intelligence artificielle est très présent, il ajoute : " Nous voulons qu'il soit facile et pratique pour les personnes de se connecter et de partager, que ce soit dans l'application Messenger ou directement dans Facebook. "

C'est donc le retour de Messenger dans Facebook qui se prépare. La scission entre Facebook et Messenger avait eu lieu en 2014. Avant de devenir une application autonome, la fonctionnalité de messagerie faisait partie intégrante de l'application principale Facebook.

Facebook n'est pas un zombie

Un tel retour va avoir lieu dans un contexte bien différent aujourd'hui. Le réseau social Facebook a perdu de sa superbe d'antan auprès des jeunes utilisateurs. Pour autant, Facebook vient de franchir pour la première fois le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour et croit beaucoup dans des formats comme les Reels.

" Contrairement à ce que l'on dit, Facebook n'est ni mort ni mourant, mais bel et bien vivant et prospère avec 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens ", écrit Tom Alison. Il souligne la lecture de plus de 140 millions de Reels chaque jour sur Facebook et Instagram, et tout autant de messages envoyés quotidiennement via les applications.

Il n'est pas clair à ce stade si le glas va sonner pour Messenger comme application autonome. Son retour dans Facebook aurait en tout cas pour ambition d'appuyer sur un axe de découverte de contenus et de partage, plutôt qu'un réseau social pour se connecter à des amis. Une inspiration encore trouver du côté de TikTok ?