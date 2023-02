Depuis son entrée en Bourse en 2012, le groupe Facebook devenu Meta n'avait jamais connu une baisse de ses revenus annuels. C'est arrivé pour 2022 avec un chiffre d'affaires de 116,6 milliards de dollars, en recul de 1 % par rapport à 2021. Les revenus pour le quatrième trimestre 2022 ont toutefois été au-dessus des attentes des analystes.

Le bénéfice net de Meta atteint 23,2 milliards de dollars en 2022, contre 39,4 milliards de dollars l'année précédente, soit une baisse de 41 %. Sur le dernier trimestre de 2022, le bénéfice net du groupe de Mark Zuckerberg a diminué de plus de moitié en un an.

La situation pour Meta est intimement liée à la baisse des revenus publicitaires, tandis que la division Reality Labs occupée par le métavers a creusé ses pertes annuelles à 13,7 milliards de dollars. Pour autant, le titre de Meta a progressé en Bourse après la publication des résultats.

Une année 2023 dite de l'efficacité

En novembre, Mark Zuckerberg avait annoncé une réduction d'environ 13 % des effectifs du groupe, soit le licenciement de près de 11 000 personnes. Une mesure qui s'accompagne de la cession d'immeubles de bureaux et de l'annulation de plusieurs projets de centres de données.

Le fondateur et patron de Meta décrète ainsi que 2023 sera l'année de l'efficacité. " Nous nous efforçons de devenir une organisation plus forte et plus agile. " D'autres réductions d'effectifs à prévoir ? Il a manifestement réussi à convaincre les marchés, avec des dépenses d'investissement revues à la baisse. Elles seront de l'ordre de 30 à 33 milliards de dollars, au lieu d'une estimation préalable de 34 à 37 milliards de dollars.

Mark Zuckerberg souligne que le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs par jour pour Facebook a été franchi. " Notre communauté continue de s'agrandir. " En moyenne, quelque 2,96 milliards de personnes utilisent quotidiennement des applications de Meta (Facebook, Instagram, Messenger et/ou WhatsApp).

L'IA est l'autre priorité de 2023

Le dirigeant de Meta met en avant les progrès réalisés avec le moteur de découverte basé sur l'IA et avec les Reels pour les contenus. En matière d'intelligence artificielle et dans un autre registre, Mark Zuckerberg indique par ailleurs que l'IA générative fait partie, avec l'efficacité du groupe des deux plus grands thèmes pour cette année.

Il évoque notamment des modèles de langage et de diffusion pour générer des images, des vidéos, des avatars ou encore des objets en 3D à travers les différentes applications et plateformes. Une manière de rappeler que Meta est de longue date investi dans l'IA. Pas question cependant de se détourner du métavers.

" Nos priorités n'ont pas changé depuis l'année dernière. Les deux grandes vagues technologiques qui guident notre feuille de route sont l'IA aujourd'hui et, à plus long terme, le métavers. "

Dans l'immédiat et pour le métavers, Mark Zuckerberg se dit très fier du casque Meta Quest Pro. " C'est le premier appareil de réalité mixte grand public, et nous établissons la norme pour l'industrie avec notre système Meta Reality. " Un appareil grand public à tout de même 1 800 €.