Pour la messagerie Messenger, Meta annonce le déploiement de plusieurs nouveautés. L'une d'elles est introduite comme la possibilité d'envoyer des photos HD qui seront " plus nettes " dans les discussions. Un mode HD pourra être activé via un bouton dédié et plusieurs photos HD pourront être envoyées à la fois.

Il existe un certain flou concernant cette notion de photos HD qui signifierait en réalité 4K au lieu d'un partage de photos en 2K. Il faut rappeler que dès fin 2017, Facebook avait évoqué l'envoi et la réception de photos 4K (4096 x 4096 pixels par image) sur Messenger.

D'après des explications obtenues par The Verge auprès d'une porte-parole de Meta, les photos partagées en 4K étaient auparavant plus compressées et leur aspect dépendait des conditions du réseau de l'expéditeur et du destinataire. Désormais, elles ne seront pas autant compressées avec l'appui sur le bouton HD.

Albums partagés, fichier de 100 Mo et code QR

Parmi d'autres ajouts pour Messenger, la création d'albums partagés de photos et de vidéos directement depuis une discussion de groupe, la prise en charge de l'envoi de fichiers plus volumineux avec une limite de 100 Mo (et non plus 25 Mo) pour des fichiers de type Word, PDF et Excel.

Une autre nouveauté dans Messenger, mais déjà largement disponible pour d'autres applications de messagerie, est la possibilité d'ajouter des contacts par l'intermédiaire d'un code QR. Cela évite de saisir le nom ou le numéro de téléphone d'une personne à ajouter.