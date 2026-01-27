Dans les prochains mois, Meta a l'intention de tester de nouveaux abonnements payants sur ses plateformes phares que sont Instagram, Facebook et WhatsApp. Ces forfaits premium permettront de " débloquer plus de productivité et de créativité " en donnant accès à des capacités d'IA étendues et des fonctionnalités exclusives.

À TechCrunch, Meta souligne que les expériences de base de ses applications resteront gratuites, et ajoute que les nouveaux abonnements seront totalement indépendants du service Meta Verified existant.

Une idée des fonctionnalités exclusives avec Instagram

Bien que les détails pour Facebook et WhatsApp demeurent encore flous, les informations concernant Instagram sont plus précises.

Selon les découvertes d'Alessandro Paluzzi, l'abonnement premium pourrait inclure la création de listes d'audience illimitées, la possibilité de voir quels abonnés ne vous suivent pas en retour, ou encore une option pour consulter les Stories anonymement.

?? #Instagram is working on a new paid subscription** that will offer new perks, including the ability to create unlimited audience lists, see the list of followers who don’t follow you back and sneak a peek at a story without showing that you’ve viewed it ? pic.twitter.com/cQp6xUEzOY — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 22, 2026

Meta prévoit en outre de faire évoluer son outil de création de vidéos courtes par IA, Vibes, vers un modèle freemium.

Comme attendu avec l'agent IA Manus...

L'acquisition récente de l'agent IA généraliste Manus, pour un montant estimé de 2 milliards de dollars, constitue une pièce maîtresse de la nouvelle stratégie de monétisation.

Meta compte intégrer Manus directement dans ses produits pour les abonnés premium, tout en continuant de proposer des abonnements autonomes de cette technologie aux entreprises clientes.

Des traces de cette intégration ont déjà été repérées par des leakers, dont un raccourci vers Manus AI sur Instagram accompagné de la description " rechercher, créer et construire avec Manus ".

Pourquoi Meta se tourne-t-il vers les abonnements ?

Les investissements de Meta dans le domaine de l'IA sont massifs, et le groupe doit désormais trouver des leviers pour générer un retour sur investissement, ce qui n'a pas été possible avec ses grands modèles de langage open source Llama.