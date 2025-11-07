Six semaines après son introduction aux États-Unis, Meta lance Vibes en Europe. Intégré à l'application Meta AI. Ce service est un fil de vidéos courtes, similaire à TikTok ou Instagram Reels, mais avec une particularité de taille. Tous les contenus y sont créés par une intelligence artificielle.

Comment fonctionne cette nouvelle plateforme créative ?

Vibes se présente comme une expérience de création " intrinsèquement sociale et collaborative ". Les utilisateurs peuvent générer leurs propres clips vidéo à partir d'instructions textuelles (prompts) ou bien remixer les créations déjà partagées par d'autres.

Il est possible d'y ajouter de nouveaux visuels, d'intégrer de la musique et d'ajuster les styles pour personnaliser le résultat. Les vidéos peuvent ensuite être publiées sur le fil Vibes, envoyées à des contacts ou partagées sur Instagram et Facebook.

Une stratégie déconcertante de Meta

Ce lancement est une décision pour le moins déstabilisante. Alors que des plateformes comme YouTube cherchent à contrôler l'afflux de contenus de faible qualité générés en masse avec l'IA, Meta choisit d'en faire le cœur d'un nouveau produit.

Cette stratégie contraste avec les déclarations antérieures de l'entreprise, qui affirmait vouloir privilégier le storytelling authentique.

Malgré un accueil critique, illustré par des commentaires comme " personne ne veut de ça ", Meta se félicite du succès initial de Vibes, affirmant que la génération de médias dans l'application a plus que décuplé.