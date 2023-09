Meta annonce une série de nouvelles fonctionnalités d'IA générative qui exploitent son grand modèle de langage LlamA 2 (Large Language Model Meta AI) et son modèle de génération d'images Emu (Expressive Media Universe). En rappelant que Meta fait le pari de l'open source en la matière.

Dans WhatsApp, Messenger, Instagram ou encore Facebook Stories, de nouveaux stickers basés sur l'IA permettront de générer des stickers personnalisés à l'aide de prompts (commandes textuelles) et avec tout un panel d'options à disposition.

Toujours via des prompts, un outil de retouche photo Restyle sur Instagram appliquera des styles visuels qui sont décrits, comme " aquarelle " ou " collage de magazines et de journaux, bords déchirés " cités en exemple, tandis que Backdrop modifiera la scène ou l'arrière-plan d'une image (" place-moi devant une aurore boréale ", " entoure-moi de chiots ").

Meta a son ChatGPT

Avec l'IA générative, Meta ne fera pas l'économie d'un agent conversationnel. Dénommé Meta AI et initialement réservé aux États-Unis, il sera disponible sur WhatsApp, Messenger, Instagram, mais aussi plus tard pour le casque Meta Quest 3 et de nouvelles lunettes connectées Ray-Ban Meta.

Jouant un rôle d'assistant et pour des échanges avec l'utilisateur, y compris dans le contexte d'une conversation de groupe, Meta AI aura accès à des temps informations en temps réel en s'appuyant sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Sa capacité pour la génération d'images photoréalistes est promise en seulement quelques secondes.

Pour Meta AI, le modèle de langage LlamA 2 a été optimisé afin d'adopter un ton amical et entrant dans le cadre de discussions, et également pour fournir des réponses concises, tout en tirant parti des précédentes interactions.

Des chatbots personnalisés

Dans le but de se distinguer et pour mettre l'accent sur l'amusement, Meta ne mise cependant pas sur un seul chatbot à vocation généraliste, mais plusieurs chatbots ayant des personnalités différentes et des domaines de spécialité spécifiques. Sur WhatsApp, Messenger et Instagram, il y aura ainsi des personnages IA.

Avec la voix qui arrivera dans le courant de l'année prochaine, une surprise est que Meta a pris les traits de certaines célébrités - avec bien évidemment leur accord - pour incarner plusieurs personnages IA. Snoop Dogg est ainsi le maître du donjon, tandis que MrBeast est Zach, le grand frère qui vous cherchera des poux.

De telles créations s'appuient sur une plateforme AI Studio qui permettra bientôt à des tiers de proposer leurs propres IA sur les services de messagerie du groupe. Il pourra s'agir de créateurs de contenu pour un assistant virtuel, des entreprises pour coller une personnalité à une marque ou améliorer le service client. Selon Meta et plus globalement, chacun pourra expérimenter la création de sa propre IA.