Meta annonce une série de partenariats avec des médias d'information de premier plan. L'objectif est d'intégrer leurs contenus directement et en temps réel dans les réponses de son assistant, Meta AI. Cette décision permet à l'IA de fournir des informations d'actualité, tout en proposant des liens directs vers les articles sources pour approfondir le sujet.

Quels sont les médias concernés par l'accord ?

La liste des partenaires est diversifiée pour, selon Meta, offrir " une grande variété de points de vue et de types de contenu ".

Elle comprend CNN, Fox News, Fox Sports, Le Monde, le groupe People, The Daily Caller, The Washington Examiner ou encore USA Today, pour un large spectre éditorial.

Meta choisit la stratégie de partenariat

L'initiative de Meta s'inscrit dans un contexte tendu entre les développeurs d'IA et le monde de la presse, même si diverses collaborations ont été signées.

OpenAI fait face à des poursuites judiciaires, notamment de la part du New York Times pour une utilisation non autorisée de contenus. Perplexity est en bisbille avec le Wall Street Journal, parmi d'autres.

En choisissant de payer pour le contenu, Meta se positionne en partenaire et cela lui permet d'améliorer la pertinence de Meta AI avec des données fiables et à jour, tout en évitant les coûteux démêlés en justice.

Le bon choix pour les médias ?

Pour les éditeurs, ce type d'accord représente une nouvelle source de revenus et une opportunité d'atteindre de nouveaux publics. La collaboration est aussi une manière de s'adapter à l'évolution des usages, où les assistants IA deviennent une porte d'entrée vers l'information.

L'accord garantit que les utilisateurs de Meta AI seront redirigés vers les sites des médias, préservant ainsi leur trafic et leur modèle économique.