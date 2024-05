Le groupe de médias News Corp signe un accord pluriannuel avec OpenAI. Via ce partenariat, OpenAI a l'autorisation " d'afficher du contenu provenant des titres de News Corp en réponse aux questions des utilisateurs et d'améliorer ses produits. " Le chatbot IA ChatGPT n'est pas explicitement cité, mais c'est tout comme.

Autrement dit, l'accord donne à OpenAI l'accès aux contenus actuels et archivés de publications de News Corp pour l'entraînement de ses modèles d'IA et pour répondre aux questions des utilisateurs. Plusieurs titres sont concernés.

Un communiqué cite notamment les publications américaines The Wall Street Journal, MarketWatch et New York Post, ainsi que The Daily Telegraph, The Times, The Sunday Times et The Sun et The Daily Telegraph pour le Royaume-Uni, en plus de The Australian, news.com.au et Herald Sun en Australie.

Plus 250 millions de dollars sur cinq ans

Il s'agit donc d'un accord de grande ampleur pour lequel les termes financiers n'ont pas été divulgués. Selon The Wall Street Journal, il pourrait valoir l'équivalent de plus de 250 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, en numéraire et sous la forme de crédits pour le recours à la technologie d'OpenAI.

Pour ChatGPT et l'entraînement des modèles d'IA, OpenAI a récemment multiplié les accords avec des médias : Financial Times, le groupe de presse allemand Axel Springer (Bild, Business Insider, Die Welt, Politico), l'agence de presse américaine Associated Press (AP), le groupe espagnol Prisa Media (El País, Cinco Días, As, El Huffpost) ou encore le quotidien français Le Monde.

Des initiatives qui tranchent avec les accusations de violation de droit d'auteur formulées à l'encontre d'OpenAI et de son principal investisseur Microsoft par le New York Times, mais aussi une partie de la presse locale américaine (The New York Daily News, The Chicago Tribune, The San Jose Mercury News…).

Après la polémique Scarlett Johansson

L'accord entre OpenAI et News Corp est annoncé quelques jours après une polémique avec l'actrice Scarlett Johansson. Sans son accord et alors qu'elle avait été approchée par la start-up d'IA, Scarlett Johansson a accusé OpenAI d'avoir copié sa voix pour le mode vocal de ChatGPT. En l'occurrence, la voix présentée en tant que Sky.

" La voix de Sky n'est pas celle de Scarlett Johansson et n'a jamais été conçue pour lui ressembler. Nous avons casté la voix de l'actrice professionnelle derrière Sky avant de prendre contact avec Mme Johansson (ndlr : pour le nouveau mode vocal de ChatGPT avec GPT-4o). Par respect pour Mme Johansson, nous avons cessé d'utiliser la voix de Sky dans nos produits ", a assuré Sam Altman, le patron d'OpenAI.

OpenAI déclare travailler en étroite collaboration avec l'industrie du doublage et ajoute que chaque acteur reçoit une rémunération supérieure aux tarifs du marché. " Cela continuera aussi longtemps que leurs voix seront utilisées dans nos produits. " Avec GPT-4o, le mode vocal va grandement s'améliorer pour une interaction toujours plus naturelle, tandis que des voix supplémentaires seront introduites.