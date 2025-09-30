OpenAI annonce une fonctionnalité de shopping Instant Checkout. Elle permet aux utilisateurs de ChatGPT d'effectuer des achats depuis l'interface de conversation.

Avec les forfaits ChatGPT Plus, Pro et pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT, cette nouveauté est pour le moment proposée aux États-Unis et concerne d'abord des produits de vendeurs sur Etsy.

OpenAI indique que plus d'un million de marchands Shopify suivront prochainement. Une initiative qui marque un tournant pour l'IA conversationnelle, qui ne se contente plus de recommander des produits, mais facilite aussi leur achat.

Du shopping dans ChatGPT

Lorsqu'un utilisateur pose une question liée au shopping, ChatGPT affiche des produits pertinents. Si un article est compatible avec Instant Checkout, un bouton d'achat apparaît. En quelques clics, l'utilisateur confirme sa commande, ses informations de livraison et de paiement, sans jamais quitter le chat.

OpenAI précise que les résultats de produits sont " organiques et non sponsorisés, classés uniquement en fonction de leur pertinence pour l'utilisateur ".

Des revenus en ligne de mire pour OpenAI

OpenAI prélèvera une petite commission sur les achats finalisés, créant ainsi une nouvelle source de revenus pour une entreprise qui n'est pas encore rentable.

Pour les commerçants, c'est une nouvelle et belle vitrine avec la perspective d'atteindre les 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT, quand un déploiement de grande ampleur aura lieu.

Pour les utilisateurs, le service est gratuit et n'affecte pas le prix des produits. Les commandes, les paiements et la logistique restent gérés par les systèmes existants des marchands.

Avec le concours de Stripe pour l'ACP

Cette offensive place OpenAI en concurrence directe avec les piliers du secteur que sont Google et Amazon. En devenant un point d'entrée pour la découverte et l'achat de produits, ChatGPT pourrait détourner une partie du trafic et des revenus de ces géants.

L'élément central est l'Agentic Commerce Protocol (ACP), un standard ouvert développé avec Stripe. En rendant ce protocole open source, OpenAI encourage son adoption par d'autres développeurs et marchands, se positionnant comme un architecte de l'écosystème du commerce par IA.

" Nous sommes fiers de proposer Instant Checkout dans ChatGPT et de codévelopper le protocole Agentic Commerce pour aider les entreprises et les plateformes d'IA à construire l'avenir du commerce ", déclare le président de Stripe.