La maison mère de Facebook et Instagram fait face à une nouvelle sanction en Europe. Le tribunal de commerce de Madrid a jugé que Meta avait enfreint la réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) entre mai 2018 et août 2023.

En utilisant les données personnelles de ses utilisateurs sans un consentement valide pour affiner sa publicité, l'entreprise a acquis un " avantage concurrentiel significatif " au détriment de dizaines d'éditeurs de presse et agences de presse locales regroupés au sein de l'Asociación de Medios de Información.

Meta doit verser la somme de 479 millions d'euros à 87 médias espagnols pour concurrence déloyale. Une compensation du préjudice subi par les médias, concurrents sur le même marché publicitaire.

Meta conteste la décision

Sans surprise, Meta a fermement rejeté la décision et a annoncé son intention de faire appel. Un porte-parole (Reuters) a qualifié la plainte de sans fondement, affirmant qu'elle " manque de toute preuve de préjudice présumé et ignore délibérément le fonctionnement du secteur de la publicité en ligne ".

Malgré cette défense, le jugement représente une victoire pour les médias, car il établit un lien direct entre la violation du RGPD et une pratique de concurrence déloyale.

La perspective d'un possible effet boule de neige

Cette décision espagnole pourrait inspirer des actions similaires dans d'autres pays européens, notamment en France où une plainte est déjà en cours d'examen.