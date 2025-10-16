La firme de Mark Zuckerberg s'allie à ARM Holdings pour migrer l'infrastructure IA de Facebook et Instagram vers des puces plus performantes et économes en énergie.

En parallèle d'un investissement de 1,5 milliard de dollars dans un nouveau data center au Texas, cette collaboration vise à optimiser les systèmes de recommandation et pourrait accélérer l'adoption de l'architecture ARM dans tout le secteur technologique.

Le géant des réseaux sociaux, Meta Platforms, a annoncé un changement de cap significatif pour l'épine dorsale technologique de ses applications. L'entreprise va désormais s'appuyer sur la technologie de ARM Holdings pour faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle qui personnalisent les contenus sur Facebook et Instagram, un domaine jusqu'ici largement dominé par l'architecture x86 d'Intel et AMD.

Une quête de performance et d'efficacité énergétique

La décision de Meta traduit une volonté de s'affranchir de la dépendance historique aux puces x86 pour se tourner vers une architecture réputée pour sa faible consommation énergétique et sa haute performance.

Les puces basées sur la conception ARM, qui équipent déjà la quasi-totalité des smartphones, promettent des vitesses de traitement supérieures pour les charges de travail IA.

C'est un enjeu crucial pour Meta, dont les algorithmes de classement et de recommandation sont au cœur de l'expérience utilisateur. L'entreprise a d'ailleurs déjà commencé à optimiser ses logiciels d'IA pour cette nouvelle plateforme.

L'open source comme accélérateur de transition

Dépassant le cadre du partenariat matériel, Meta et ARM ont collaboré pour adapter les logiciels d'IA à l'écosystème ARM. Fait notable, les améliorations logicielles qui en résultent sont rendues open source, c'est-à-dire librement accessibles à tous.

Cette stratégie vise à lever l'un des principaux freins à l'adoption de l'architecture ARM dans les data centers : la compatibilité logicielle. En facilitant la transition pour d'autres acteurs, Meta pourrait bien déclencher un effet d'entraînement dans l'industrie, encourageant une migration plus large vers cette architecture.

Un marché des semi-conducteurs en pleine reconfiguration

Ce rapprochement s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du marché des puces. ARM Holdings, fort d'une introduction en bourse réussie et d'une croissance de 40 % de ses revenus dans le secteur des data centers au dernier trimestre, confirme son ambition de concurrencer Intel et AMD sur leur terrain de jeu historique.

Ce partenariat appuie sa volonté de ne plus être seulement un concepteur d'architectures de coeurs de processeurs fabriqués par d'autres mais bien de compter aussi parmi les acteurs du marché des puces IA avec ses propres solutions.

L'engagement de Meta, couplé à un investissement de 1,5 milliard de dollars pour son 29ème data center mondial au Texas, envoie un signal fort aux investisseurs et aux concurrents. La course à l'équipement des infrastructures de l'IA de nouvelle génération est bel et bien lancée, et les cartes pourraient être rapidement redistribuées.