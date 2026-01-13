Pour se conformer à la nouvelle loi australienne entrée en vigueur le 11 décembre dernier, Meta indique avoir supprimé l'accès à près de 550 000 comptes appartenant à des utilisateurs suspectés d'avoir moins de 16 ans.

Les accès pour ces comptes ont été supprimés en amont, soit la semaine précédant le 11 décembre pour éviter des déconvenues. Les comptes bloqués comprennent environ 331 000 comptes sur Instagram, 173 000 sur Facebook et près de 40 000 sur Threads.

Meta juge l'interdiction contre-productive

Malgré sa coopération, Meta exprime ses inquiétudes et craint que la loi n'atteigne pas ses objectifs de protection des jeunes utilisateurs.

Au contraire, elle pourrait isoler les adolescents vulnérables de leurs communautés de soutien en ligne, et les pousser vers des applications moins réglementées pour contourner les restrictions.

Pour Meta, l'interdiction est basée sur " la fausse prémisse d'éviter les expériences algorithmiques ", alors que même les utilisateurs non connectés sont exposés à des algorithmes, mais sans les protections offertes par un compte enregistré.

Meta propose une alternative déjà entendue

Face à ce qu'il considère comme une impasse, Meta appelle le gouvernement australien à un dialogue constructif, et plaide pour une approche différente. Elle consisterait à obliger les boutiques d'applications à vérifier l'âge et à obtenir une autorisation parentale, avant tout téléchargement par un mineur de moins de 16 ans.

Pour Meta, " c'est le seul moyen de garantir des protections cohérentes à l'échelle de l'industrie pour les jeunes, quelles que soient les applications qu'ils utilisent ".

En parallèle, Meta s'est associé à la fondation OpenAge Initiative pour développer des outils de vérification d'âge tels que les AgeKeys qui seront intégrés à ses plateformes en 2026.

Dix plateformes dans le collimateur

Les arguments de Meta sont partagés par d'autres plateformes, tandis que Reddit conteste en justice son obligation de se conformer à la législation australienne.

Les plateformes visées par l'interdiction des moins de 16 ans en Autralie sont Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X et YouTube. Elles risquent une amende de 49,5 millions de dollars australiens en cas de non-conformité.