Entrée en vigueur le 10 décembre, une législation australienne impose un bannissement des utilisateurs de moins de 16 ans sur les principales plateformes en ligne. Reddit lance une action en justice pour tenter de faire invalider cette loi.

La plateforme, qui a rejoint une liste de neuf autres services ciblés (Facebook, Instagram, Kick, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube), risque une amende de 49,5 millions de dollars australiens en cas de non-conformité.

Quels sont les principaux arguments de Reddit ?

Reddit soutient que la loi est " invalide sur la base de la liberté implicite de communication politique " . Selon Reddit, l'interdiction porte atteinte à la liberté d'expression et empêche les adolescents de participer à des discussions politiques pertinentes.

Reddit avance que " les opinions politiques des enfants éclairent les choix électoraux de nombreux électeurs actuels, y compris leurs parents et leurs enseignants ".

Pour Reddit, la loi australienne isole les jeunes " de la capacité à s'engager dans des expériences communautaires adaptées à leur âge ".

Reddit réfute l'amalgame avec un réseau social

L'autre pilier de la défense de Reddit consiste à affirmer que la plateforme ne correspond pas à la définition classique d'un réseau social. Reddit se décrit comme une " collection de forums publics organisés par sujet ", dont le but principal est le partage de connaissances plutôt que l'interaction sociale personnelle, contrairement aux réseaux sociaux traditionnels.

" Reddit est très différent des autres sites qui permettent aux utilisateurs de devenir ' amis ' les uns avec les autres, de publier des photos d'eux-mêmes ou d'organiser des événements. "

Reddit souligne également que la plupart de son contenu est accessible sans compte, rendant la protection plus efficace via un compte avec des paramètres de restriction, ce que la loi interdit justement.

Une affaire à suivre de près

Reddit met par ailleurs en lumière les conséquences pratiques de la loi. La plateforme critique les méthodes de vérification d'âge requises, comme l'estimation de l'âge avec des selfies ou la fourniture de pièces d'identité, les qualifiant de " processus intrusifs et potentiellement peu sûrs " pour les adultes comme pour les mineurs.

Pour sa part, le gouvernement australien assure être " du côté des parents et des enfants australiens, pas des plateformes ".

La bataille judiciaire sera suivie de près à l'international, puisque d'autres pays sont susceptibles de s'inspirer du modèle australien pour réguler l'accès des jeunes aux réseaux sociaux, notamment en France.