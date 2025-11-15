La nouvelle marque un tournant symbolique. Dans un billet de blog destiné aux développeurs, Meta a indiqué que les plugins sociaux Facebook Like et Facebook Comment seront abandonnés. La date butoir est fixée au 10 février 2026.

Ces outils, qui permettaient aux utilisateurs d'interagir avec du contenu sur des sites externes directement via leur profil Facebook, étaient des piliers de l'expansion initiale du réseau social.

Que va-t-il se passer pour les sites web ?

La transition se veut totalement indolore pour les administrateurs de sites. Meta précise qu'aucune action n'est requise de la part des développeurs. À la date fatidique, les plugins disparaîtront progressivement.

Concrètement, les boutons cesseront simplement de s'afficher et deviendront des éléments invisibles (rendus comme un pixel 0x0), sans générer d'erreur ni casser la fonctionnalité du site web.

Les développeurs qui le souhaitent peuvent toutefois choisir de retirer manuellement le code des plugins.

Pourquoi Meta prend-il cette décision maintenant ?

L'explication officielle de l'entreprise pointe vers une modernisation nécessaire. " Ce changement reflète notre engagement à maintenir une plateforme moderne et efficace ", explique Meta.

La manière dont le contenu est découvert a radicalement changé et a rendu ces plugins externes obsolètes. En outre, Facebook lui-même joue un rôle proportionnellement moins central dans la stratégie globale de Meta.

Quel était l'impact réel de ces boutons ?

Au-delà de générer du trafic vers les sites via le réseau social, ces boutons étaient un outil stratégique pour Facebook. Ils permettaient de collecter des données utilisateur précieuses, y compris sur des plateformes tierces.

Pour de nombreux sites, afficher ces boutons était aussi un marqueur de popularité, montrant le nombre de Like.