L'association de consommateurs UFC-Que Choisir annonce déposer plainte contre Meta auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), afin de contraindre le groupe à se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Coordonnée avec sept autres associations européennes, l'action vise l'abonnement payant de Meta pour Facebook et Instagram. Disponible en Europe, cet abonnement payant dépourvu de publicités est proposé en plus de l'abonnement gratuit où les données personnelles servent à de la publicité ciblée.

L'UFC Que-Choisir pointe du doigt " un écran de fumée destiné à détourner l'attention du consommateur quant au traitement illicite de ses données personnelles. " L'association estime que le consentement éclairé et libre au traitement de données personnelles n'est pas respecté.

Source : UFC Que-Choisir

Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ?

Hormis le fait de conditionner le refus de consentement à un paiement, l'UFC-Que Choisir écrit que " les consommateurs ne sont pas en mesure d'évaluer l'ampleur ni les conséquences du traitement des données opéré par Meta, ce qui rend tout consentement valable totalement impossible, illusoire et inefficace. "

Des interrogations sont soulevées sur les pratiques de pistage de Meta, y compris dans le cadre de l'abonnement payant. " L'entreprise collectera-t-elle effectivement moins de données ou cessera-t-elle simplement de diffuser des publicités sans pour autant réduire son pistage massif ? Impossible de le savoir. "

" Meta ne démontre pas limiter la collecte de données, au contraire. L'entreprise aspire simplement toutes les données possibles et imaginables, tout en dissimulant systématiquement l'ampleur de ses pratiques, en utilisant un langage volontairement ambigu et en ne révélant que la partie émergée de l'iceberg de ses pratiques de pistage. "

Un abonnement payant de plus en plus onéreux

Pour des pratiques commerciales déloyales, une plainte avait déjà été déposée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) auprès de l'Union européenne.

Depuis novembre 2023 et jusqu'à ce mois de mars, l'abonnement payant de Meta était à 9,99 € par mois (12,99 € par mois pour une souscription via mobile) pour couvrir tous les comptes Facebook et Instagram associés. Il doit passer à 9,99 € par mois pour un compte et 6 € par mois pour chaque compte Facebook ou Instagram supplémentaire.

Meta n'a pas communiqué de chiffres concernant l'adhésion à son modèle d'abonnement payant. Difficile d'imaginer qu'elle soit au rendez-vous. Fin 2023, Facebook compte 408 millions d'utilisateurs actifs par mois en Europe, et 308 millions actifs par jour. Le revenu moyen par utilisateur en Europe est de 23,14 dollars.