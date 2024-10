En annonçant une série de nouveautés, le réseau social Facebook dans le giron de Meta s'adresse à tous les utilisateurs, mais en particulier aux jeunes adultes pour leur permettre d'explorer leurs centres d'intérêt et aller au-delà de leurs amis proches.

D'abord dans une dizaine de villes aux États-Unis, Facebook expérimente un nouvel onglet Local qui regroupe en un même lieu les informations locales de Marketplace, Groupes et Événements. Il pourra s'agir d'activités à proximité, de groupes locaux proposant des articles gratuits ou des recommandations d'événements.

Avec un nouvel onglet Explorer de type Instagram, Facebook évoque l'exposition d'un contenu qui ne se cantonne pas à du divertissement. " Il vous aide à approfondir vos intérêts, à vous inspirer de personnes réelles et de communautés d'experts. " Des conseils de voyage et des astuces de bricolage sont notamment cités.

L'exemple TikTok n'est jamais loin

Au cours des prochaines semaines, Facebook ajoutera un nouveau flux vidéo plein écran pour rassembler des vidéos courtes, longues et en direct. L'objectif sera de permettre de trouver plus facilement des Reels et d'autres vidéos.

" Les jeunes adultes sur Facebook passent près de 60 % de leur temps sur l'application à regarder des vidéos, et plus de la moitié des jeunes adultes regardent des Reels de manière quotidienne. Nous voulons nous assurer que nous créons une expérience vidéo qui les aide à obtenir des astuces, des conseils et des recommandations utiles ", écrit Facebook.

L'initiative fait forcément penser à une énième réponse à TikTok. D'après Facebook, l'algorithme pour les recommandations sera affûté en vue d'une personnalisation très prononcée.

Sans oublier Messenger

Pour Messenger et après un test, Meta annonce en outre une fonctionnalité Messenger Communautés qui est le pendant de la fonctionnalité Communautés sur WhatsApp pour rassembler plusieurs groupes autours d'intérêts communs.

" Vous pouvez créer plusieurs tchats thématiques pour organiser et faciliter différentes conversations au sein d'une communauté Messenger plus large. Des outils simples et intégrés facilitent la gestion et la modération de votre communauté, sans avoir besoin de créer un groupe Facebook. "

En mettant l'accent sur les interactions locales, la personnalisation et la vidéo, Facebook tente de suivre les usages actuels et essaie de ne pas se laisser distancer par des plateformes devenues plus populaires auprès des jeunes adultes… après avoir séduit les adolescents.