Face à la multiplication des comptes copiant sans autorisation le travail des créateurs, Meta a décidé de réagir en proposant une solution intégrée et facile d'accès.

Baptisée Content Protection, la fonctionnalité est disponible depuis le tableau de bord professionnel de l'application mobile Facebook. Le but est de redonner aux créateurs le contrôle sur leurs productions originales, en particulier les Reels.

Comment fonctionne l'outil de protection ?

Une fois que le créateur s'inscrit au programme, l'outil scanne en permanence Facebook et Instagram à la recherche de correspondances, même partielles, avec les Reels originaux publiés.

La technologie sous-jacente est la même que celle utilisée par le Rights Manager de Meta, mais elle a été spécifiquement pensée pour une utilisation mobile et simplifiée.

Lorsqu'une copie potentielle est détectée, le créateur reçoit une notification et peut consulter des détails pertinents sur le contenu correspondant, comme le nombre de vues ou le nombre d'abonnés du compte en question.

Les actions que les créateurs peuvent entreprendre

Depuis le tableau de bord, plusieurs actions sont possibles. L'option par défaut maintient la visibilité de la copie, tout en permettant au créateur de surveiller ses performances, voire d'ajouter un lien d'attribution.

Une autre option rend la copie invisible sur Facebook et Instagram, sans toutefois entraîner de sanction directe contre le compte fautif. Le créateur peut aussi abandonner toute revendication sur la vidéo.

Il est également permis de créer une liste pour autoriser certains comptes à réutiliser le contenu sans déclencher d'alerte.

Qui est éligible à la protection de contenu ?

L'accès à Content Protection est actuellement déployé pour les créateurs participant au programme de monétisation de contenu de Facebook, ainsi que pour les utilisateurs existants du Rights Manager.

L'outil ne protège que les Reels publiés nativement sur Facebook, y compris via le partage croisé depuis Instagram. Meta prévient que toute utilisation abusive de l'outil, comme la revendication de contenus non détenus, peut entraîner des restrictions.

Il est précisé que les vidéos de réaction ou les compilations ne sont généralement pas éligibles à la protection.