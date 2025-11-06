Le torchon brûle entre l'industrie du cinéma et Meta. La Motion Picture Association (MPA), qui gère la classification PG-13 utilisée au cinéma aux États-Unis, a mis en demeure la maison mère d'Instagram.

L'objet du litige est l'annonce faite par Meta le mois dernier concernant les Comptes Ado sur Instagram et l'adoption de la classification PG-13 pour filtrer du contenu. Ce filtre PG-13 étend les restrictions pour ne plus recommander des publications jugées sensibles.

Un recours à l'IA qui déplaît à la MPA

La lettre de mise en demeure, envoyée fin octobre et consultée par plusieurs médias américains, ne mâche pas ses mots. La MPA affirme que l'utilisation de PG-13 par Instagram est " littéralement fausse et hautement trompeuse ".

Le cœur du problème réside dans la méthodologie. Le système de la MPA repose sur un comité de parents américains. À l'inverse, les restrictions de Meta " semblent s'appuyer fortement sur l'intelligence artificielle " et des technologies automatisées.

La MPA craint que cet amalgame ne dégrade la confiance du public. " Toute insatisfaction à l'égard de la classification automatisée de Meta amènera inévitablement le public à douter de l'intégrité du système de classification de la MPA. "

La justification de Meta

Meta se défend de toute intention malveillante, affirmant vouloir simplifier la vie des parents. " Les parents nous disent qu'ils veulent mieux comprendre ce que leurs adolescents voient sur Instagram. "

" Pour leur simplifier les choses, nous avons mis à jour nos règles de contenu pour adolescents afin qu'elles soient plus proches des normes des films PG-13, que les parents connaissent déjà. "

Dans sa réponse à la MPA, Meta invoque un usage loyal nominatif (nominative fair use) de PG-13. Le groupe soutient ne jamais avoir prétendu être certifié par la MPA, mais simplement utiliser les standards PG-13 publiquement disponibles, comme guide pour ses propres protocoles de modération.

La lettre de mise en demeure durcit le ton

Dans la foulée de l'annonce de Meta pour la classification PG-13 avec les Comptes Ado sur Instagram, la MPA avait déjà publiquement réagi pour exprimer son mécontentement, en soulignant ne pas avoir été consultée au préalable.

" Nous saluons les efforts visant à protéger les enfants de contenus pouvant ne pas leur être adaptés, mais les affirmations selon lesquelles le nouvel outil d'Instagram serait ' guidé par la classification PG-13 ' ou qu'il aurait un lien avec le système de classification de l’industrie cinématographique sont inexactes. "