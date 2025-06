Meta continue son offensive dans l'intelligence artificielle. La dernière nouveauté en date ? Un outil de montage vidéo, baptisé "Restyle", qui promet de transformer vos clips en un clic. Changer de décor, de tenue, de style... La promesse est alléchante, mais la réalité semble pour l'instant un peu moins magique.

"Restyle", le montage vidéo par IA pour tous... ou presque

La fonction est en cours de déploiement, notamment aux États-Unis. Elle est accessible via l'application Meta AI ou "Edits" d'Instagram. Le principe est simple : on choisit parmi une cinquantaine de filtres prédéfinis pour modifier sa vidéo. Se transformer en personnage d'animé, se retrouver dans le désert... tout est possible en théorie. Il y a tout de même quelques limites. L'outil ne traite que les 10 premières secondes de la vidéo et n'accepte pas encore de commandes textuelles personnalisées.

Des résultats encore loin d'être parfaits

Si les exemples marketing de Meta sont impressionnants, les premiers tests indépendants sont plus mesurés. Une journaliste du média américain The Verge a tenté l'expérience. Résultat : des chiens dans un désert avec des cactus violets et une aura brillante, ou un autoportrait façon animé avec des yeux et des lèvres rose fluorescent. On est encore loin de la qualité d'un film d'animation. La technologie a visiblement besoin d'être peaufinée.

Un outil gratuit, mais pour combien de temps ?

C'est le point qui fâche. Meta l'annonce clairement : "Restyle" est gratuit, mais seulement "pour une durée limitée". Cette précision, ajoutée aux déclarations passées du patron d'Instagram, laisse peu de place au doute. Pour couvrir les coûts de calcul élevés de ces technologies, il faudra probablement passer à la caisse. Un futur abonnement payant semble se dessiner, un modèle que de plus en plus de créateurs et d'utilisateurs devront considérer.