« J'ai décidé de placer la barre plus haut en matière de gestion des performances et d'éliminer plus rapidement les personnes peu performantes. » Dans une note interne, Mark Zuckerberg adopte un ton bien plus rude que par le passé pour annoncer une nouvelle vague de licenciements.

Le patron et fondateur de Meta justifie une année 2025 qui va être intense pour le groupe, et en conséquence la volonté de s'assurer d'avoir « les meilleurs éléments dans nos équipes ». Il souligne que Meta travaille à la création de certaines des technologies les plus importantes au monde.

Le métavers n'est pas cité… contrairement à l'intelligence artificielle, aux lunettes en tant que prochaine plateforme informatique et au futur des réseaux sociaux.

Des milliers d'emplois menacés chez Meta

Les collaborateurs concernés de Meta seront informés de leur sort le 10 février prochain, ou plus tard pour les employés du groupe qui se trouvent hors des États-Unis.

« Il n'est jamais facile de licencier des personnes. Mais je suis convaincu que cela renforcera nos équipes et nous aidera à créer une technologie de pointe pour l'avenir des relations humaines », écrit Mark Zuckerberg (The Verge).

Selon Bloomberg, Meta va réduire ses effectifs actuels d'environ 5 %. En septembre, le groupe employait près de 72 000 personnes. La taille dans les effectifs devrait ainsi toucher de l'ordre de 3 600 emplois.

Mark Zuckerberg réinvente son image

Les licenciements d'ampleur ne sont pas une nouveauté chez Meta, et notamment lorsque Mark Zuckerberg avait décrété l'année 2023 comme celle de l'efficacité.

Sur la forme, le changement de ton du patron de Meta est toutefois assez évident. Quelque chose que ne renierait pas Elon Musk, son ancien ennemi et ami de Donald Trump.

Depuis plusieurs semaines, Mark Zuckerberg multiplie les signes d'apaisement à destination du 47e président élu des États-Unis qui prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier prochain. Il critique vertement l'administration Biden, met fin aux programmes de fact-checking aux USA et met en avant la masculinité.

N.B. : Source image (vignette) : Meta Connect 2024.