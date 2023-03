Fin 2022, le groupe Meta avait taillé dans ses effectifs à la suite de l'annonce de 11 000 suppressions de postes. Ce n'était qu'une première vague de licenciements. Une deuxième arrive et elle est aussi d'ampleur.

Patron et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg indique que 10 000 postes supplémentaires vont être supprimés. Avec davantage de détails, c'est la confirmation d'une mauvaise nouvelle qui avait fuité. Par ailleurs, 5 000 postes actuellement non occupés ne feront pas l'objet d'un recrutement.

Hormis les suppressions de postes et un ralentissement des embauches, des projets qualifiés de moins prioritaires vont être annulés.

C'est cela l'année de l'efficacité...

Selon Mark Zuckerberg, la décision n'est pas facile, mais il est impossible d'y couper. Il la justifie par le besoin de faire de Meta une " meilleure entreprise technologique " et " améliorer les performances financières dans un environnement difficile " pour pouvoir mettre en œuvre une vision à long terme.

Le discours est dans la lignée des dernières déclarations de Mark Zuckerberg qui a décrété que l'année 2023 sera celle de l'efficacité. " Mon souhait est de procéder aux changements d'organisation le plus tôt possible dans l'année, afin de dépasser cette période d'incertitude et nous concentrer sur le travail essentiel qui nous attend. "

De premiers licenciements commenceront cette semaine au sein de l'équipe de recrutement de Meta, puis des postes techniques seront touchés en avril, avant des postes commerciaux à la fin du mois de mai.

Mark Zuckerberg croit toujours au métavers

Lors des premiers licenciements massifs en novembre, Mark Zuckerberg avait reconnu une erreur. Trop d'optimisme avec la forte croissance des revenus et l'essor de l'e-commerce au début de la pandémie de Covid-19. Il y avait alors eu beaucoup d'embauches, mais l'effet n'a pas duré et la crise économique a frappé.

Mark Zuckerberg ne remet (toujours) pas en cause sa vision du métavers et les grosses dépenses inhérentes. Cela reste pour lui la " prochaine génération de plateformes informatiques " et Meta serait le lieu idéal pour inventer l'avenir. Avec moins de monde pour le faire manifestement…