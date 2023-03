Une autre série de licenciements devrait frapper le groupe Meta. Selon une information du Wall Street Journal, les suppressions de postes seraient d'une ampleur comparable à celles annoncées l'année dernière. Elles concernaient 13 % des effectifs de Meta, soit quelque 11 000 employés.

Une partie des mauvaises nouvelles supplémentaires commencerait à tomber dans le courant de cette semaine, ce qui corrobore une précédente information du Financial Times qui avait évoqué des tailles dans les effectifs de Meta vers le mois de mars. Il s'agirait toutefois d'annonces en plusieurs vagues au cours des prochains mois.

Dans un premier temps, les postes particulièrement touchés ne seraient pas liés à l'ingénierie. Pour autant, Meta devrait également fermer certains projets et des équipes en rapport avec les suppressions d'emplois, dont des dispositifs wearable en développement au sein des Reality Labs.

Les Reality Labs en surchauffe

La division Reality Labs s'occupe du matériel et du métavers. D'après le Wall Street Journal, il y aura un " retrait à court terme des efforts visant à populariser les produits de réalité virtuelle et réalité augmentée, même si les efforts de recherche à plus long terme se poursuivent. "

Patron de Meta, Mark Zuckerberg a décrété que l'année 2023 serait celle de l'efficacité, avec une transformation de la structure d'organisation de l'entreprise. La feuille de route serait guidée par des technologies d'intelligence artificielle aujourd'hui, et le métavers pour l'avenir.

La division Reality Labs de Meta a creusé ses pertes en 2022 à 13,7 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars en 2021. En début de mois, Meta a baissé le prix de vente de son casque Meta Quest 2 en version 256 Go. Cette semaine, c'est le casque Meta Quest Pro qui verra son prix baisser.

La directrice financière de Meta confirme

Dans le cadre d'une conférence organisée la semaine dernière par Morgan Stanley pour les investisseurs (Morgan Stanley 2023 Technology, Media & Telecom Conference), la directrice financière de Meta a déclaré que les divisions Family of Apps (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp) et Reality Labs sont examinées pour déterminer le " déploiement de ressources en fonction des opportunités de levier les plus élevées. "

Susan Li a ajouté que cette évaluation amènera à prendre des décisions difficiles, mettre fin à des projets et retirer des ressources à certaines équipes.