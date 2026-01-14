C'est une décision qui sonne comme un aveu d'échec pour la vision originelle de Mark Zuckerberg. Une vague de licenciements touchant la division Reality Labs de Meta est confirmée. Ce sont plus d'un millier d'employés qui sont concernés, d'après un mémo interne consulté par Bloomberg. L'annonce est faite par Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta.

Le pari raté du métavers

La raison principale de ce chamboulement est d'ordre financier. La division Reality Labs est un gouffre financier avec plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis début 2021. Les investissements dans des casques VR haut de gamme et des univers virtuels comme Horizon n'ont pas généré les revenus escomptés.

La compétition féroce attendue dans ce secteur ne s'est jamais matérialisée, et le métavers n'a pas réussi à s'imposer en tant que plateforme du quotidien imaginée par Mark Zuckerberg. Andrew Bosworth justifie la nécessité de rendre l'activité plus durable.

Un porte-parole de Meta avait déjà indiqué un transfert d'une partie des investissements du métavers vers les wearables.

Quel est le nouvel avenir dessiné par Meta ?

L'avenir de Meta s'écrit désormais principalement autour des wearables et du mobile. L'entreprise mise énormément sur ses lunettes connectées, notamment les modèles Ray-Ban en partenariat avec EssilorLuxottica. Un élément clé est l'adoption de l'assistant Meta AI pour des lunettes intelligentes.

Le métavers n'est pas totalement abandonné, mais sa stratégie est entièrement revue. Plutôt que de viser des expériences immersives exclusives aux casques VR, l'équipe Horizon va " se concentrer quasi exclusivement sur le mobile pour continuer à y accélérer l'adoption ".

Pour Andrew Bosworth, l'objectif est de toucher une " base d'utilisateurs potentiels plus large ", là où se trouve " le taux de croissance le plus rapide aujourd'hui ".

Un coup dur pour l'écosystème du jeu VR

La vague de licenciements entraîne dans son sillage la fermeture de plusieurs studios de développement de jeux en réalité virtuelle acquis par Meta au fil des années. Parmi eux figurent Twisted Pixel Games (Marvel's Deadpool VR), Sanzaru Games (Asgard's Wrath) et Armature Studio (portage de Resident Evil 4 VR).