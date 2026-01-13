La course à l'intelligence artificielle pousse Meta à prendre des décisions radicales. Selon le New York Times, le groupe de Mark Zuckerberg prévoit de licencier environ 10 % de son personnel au sein de la division Reality Labs.

Cette unité, forte de 15 000 employés, est le cœur du projet métavers, mais elle va devoir céder des ressources pour financer les ambitions de Meta dans le domaine de l'IA.

Pourquoi une telle réorganisation maintenant ?

Mark Zuckerberg a demandé à ses dirigeants de réduire les budgets pour 2026 afin de réallouer des fonds considérables à la recherche en IA, notamment pour son unité TBD Lab qui vise à développer une superintelligence.

Le métavers, malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards de dollars, n'a pas réussi à attirer le grand public. Les investisseurs se sont également montrés sceptiques face aux dépenses colossales dans un projet à la rentabilité incertaine.

En parallèle, Meta doit financer la construction d'imposants centres de données et offrir des salaires attractifs pour recruter les meilleurs chercheurs en IA, rendant les coupes inévitables.

Les signes avant-coureurs du changement

Directeur technique de Meta qui supervise les Reality Labs, Andrew Bosworth a convoqué pour ce milieu de semaine une réunion " la plus importante de l'année ", incitant les employés à y assister en personne.

Cette annonce fait suite à des rapports précédents indiquant que Meta prévoyait déjà de réduire le budget du métavers de 30 %.

Les licenciements toucheraient de manière disproportionnée les équipes travaillant sur les casques de réalité virtuelle et le réseau social en VR (Horizon Worlds). Fin 2025, un porte-parole de Meta avait évoqué le déplacement de certains investissements du métavers vers les lunettes IA.

Le métavers est-il totalement abandonné ?

Meta ne renonce pas complètement à sa vision du métavers, mais la priorité est donnée à d'autres projets plus porteurs. Les équipes travaillant sur la réalité augmentée, notamment avec les lunettes, devraient être largement épargnées par les coupes.

Pour Mark Zuckerberg, ces lunettes intelligentes seront " le principal moyen d'intégrer la superintelligence dans notre vie quotidienne ".