Meta préfère prendre son temps pour ne pas décevoir. D'abord attendues dans le courant du deuxième semestre 2026, les lunettes de réalité mixte connues avec le nom de code Phoenix sont finalement reportées de quelques mois, soit au premier semestre 2027.

Pourquoi Meta a-t-il reporté le lancement de ses lunettes " Phoenix " ?

La raison principale de ce décalage est une volonté de perfectionnement. Dans une note interne consultée par Business Insider, les responsables du métavers, Gabriel Aul et Ryan Cairns, expliquent que ce délai va leur donner " beaucoup plus de marge de manœuvre pour peaufiner les détails ". L'objectif est de ne faire " aucun compromis pour offrir une expérience entièrement aboutie et fiable ".

Cette décision fait suite à des retours directs au patron Mark Zuckerberg, qui a insisté sur la nécessité de " rendre l'activité durable " et de " prendre plus de temps pour livrer nos expériences avec une qualité supérieure ". Il est précisé que ce temps supplémentaire ne doit pas servir à ajouter des fonctionnalités, mais bien à peaufiner le produit.

À quoi ressemblera ce nouvel appareil de réalité mixte ?

Les lunettes " Phoenix " sont décrites comme ayant un design qui n'est pas sans rappeler celle du Vision Pro d'Apple. Une caractéristique est la présence d'un boîtier externe en forme de palet qui alimente l'appareil. Ce choix de conception vise à rendre les lunettes elles-mêmes plus légères et confortables, tout en évitant les problèmes de surchauffe.

Selon les sources, l'appareil se concentrera principalement sur des cas d'usage en position assise, comme l'utilisation d'écrans virtuels. Il s'agit d'un appareil fonctionnant avec Horizon OS, le système d'exploitation de Meta pour ses dispositifs de réalité mixte.

Quelles sont les implications pour la stratégie métavers de Meta ?

Ce report s'inscrit dans un contexte plus large de réajustement stratégique pour la division Reality Labs. Meta envisage des coupes budgétaires pouvant atteindre 30 % et a l'intention de déplacer une partie des investissements du métavers vers les lunettes IA et les wearables.

Parallèlement, le développement d'un nouveau casque Quest axé sur le jeu immersif a été initié, et Meta prépare un appareil de type wearable " Malibu 2 " prévu pour 2026.