Selon les informations de Bloomberg, Meta prépare un changement de cap significatif pour le métavers. Mark Zuckerberg envisagerait des coupes budgétaires pouvant atteindre 30 % pour cette division dès l'année prochaine.

Ces discussions, qui ont eu lieu lors de la planification budgétaire pour 2026, pourraient entraîner des licenciements dès le mois de janvier. La réaction des marchés a été immédiate et positive, l'action de Meta enregistrant une hausse de plus de 4 %.

Pourquoi un tel revirement ?

La division Reality Labs, qui chapeaute les projets liés au métavers, est un gouffre financier. Depuis début 2021, elle a accumulé des pertes colossales de plus de 70 milliards de dollars.

Les investisseurs n'ont cessé d'exprimer leurs inquiétudes face à cette hémorragie de ressources pour des produits qui peinent à générer des revenus véritablement convaincants.

Au-delà des pertes, le contexte concurrentiel a évolué. Le patron de Meta aurait demandé à ses équipes des coupes plus profondes dans ce secteur car l'entreprise " n'a pas vu le niveau de concurrence à l'échelle de l'industrie sur la technologie qu'elle attendait autrefois ".

Quel est le nouveau cap de Meta ?

Si le métavers passe au second plan, c'est au profit d'un domaine en pleine explosion : l'intelligence artificielle.

Mark Zuckerberg a publiquement réorienté sa communication et ses investissements vers le développement de grands modèles de langage et de produits d'IA générative. Ce pivot est déjà visible à travers des produits comme les lunettes connectées Ray-Ban et l'assistant Meta AI.

Le métavers est-il définitivement abandonné ?

Un abandon total du métavers ne serait pas encore à l'ordre du jour, mais la vision jadis grandiose semble bel et bien révolue. Les coupes budgétaires cibleraient principalement le groupe de réalité virtuelle, qui représente la majeure partie des dépenses, ainsi que la plateforme sociale Horizon Worlds.