C'est une page qui se tourne pour les habitués de Messenger sur ordinateur. Les applications Messenger pour Mac et Windows sont en cours de dépréciation. Une fois ce processus achevé, il ne sera plus possible de se connecter via ces applications.

Le déroulement de la transition

Meta a prévu une période de transition pour accompagner les utilisateurs. Une fois que le processus de dépréciation commencera, un message apparaîtra dans l'application Messenger, informant les utilisateurs qu'ils disposent de 60 jours avant l'arrêt complet.

Passé ce délai, l'application cessera de fonctionner et son accès sera bloqué. Meta encourage d'ailleurs les utilisateurs à supprimer l'application quand elle deviendra inutilisable.

L'application Messenger pour Mac a d'ores et déjà été retirée du Mac App Store, empêchant tout nouveau téléchargement. L'application Messenger pour Windows est par contre actuellement toujours présente dans le Microsoft Store.

Pour l'enregistrement de l'historique des discussions

Meta assure que l'historique des discussions sera sauvegardé, à condition de prendre les devants. Il est impératif pour les utilisateurs d'activer le stockage sécurisé et de configurer un code PIN depuis leur application de bureau avant la fin de la période de 60 jours.

Sans cette action, l'historique pourrait être perdu. Une fois la transition effectuée vers les plateformes web (Facebook.com ou Messenger.com), l'historique sauvegardé sera alors accessible sur tous les appareils.