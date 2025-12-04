Meta est encore une fois dans le viseur des régulateurs européens. La Commission européenne lance une enquête pour déterminer si la nouvelle politique de l'entreprise concernant l'accès des fournisseurs d'IA à la messagerie WhatsApp enfreint les règles de la concurrence de l'UE.

Quelles sont les nouvelles règles qui posent problème ?

La nouvelle politique de Meta interdit aux fournisseurs d'IA d'utiliser l'API WhatsApp Business si l'intelligence artificielle constitue leur service principal.

Cela signifie que les entreprises spécialisées dans les assistants conversationnels ou la génération de contenu par IA pourraient être bloquées, les empêchant d'atteindre leurs clients via la populaire application de messagerie. Toutefois, les entreprises peuvent toujours utiliser des outils d'IA pour des fonctions de support ou auxiliaires, comme le service client automatisé.

La mise à jour des conditions d'utilisation s'applique depuis le 15 octobre 2025 pour les nouveaux venus, et sera effective dès le 15 janvier 2026 pour ceux déjà présents sur la plateforme. Elle est à l'origine du départ annoncé de ChatGPT (OpenAI) et de Copilot (Microsoft) de WhatsApp.

Une suspicion d'abus de position dominante

L'exécutif européen craint une stratégie de Meta pour écarter les concurrents au profit de son propre service, Meta AI, qui reste pleinement accessible sur WhatsApp. Si ces pratiques étaient avérées, elles pourraient constituer un abus de position dominante.

L'enquête couvrira l'ensemble de l'Espace économique européen, à l'exception de l'Italie pour éviter un conflit avec une procédure locale.