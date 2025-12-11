Longtemps champion de l'intelligence artificielle open source avec sa famille de modèles Llama, Mark Zuckerberg semble vouloir opérer un virage à 180° pour Meta. Selon des rapports de Bloomberg et CNBC, le projet au nom de code Avocado se trouve au cœur de cette stratégie. Un modèle d'IA de nouvelle génération qui devrait être propriétaire.

Meta tournerait le dos à la stratégie open source

Le changement de cap de Meta trouverait ses racines dans la performance décevante de Llama 4. Le modèle n'a pas réussi à captiver les développeurs, poussant Mark Zuckerberg à reconsidérer son approche.

Il n'y a pas si longtemps, le patron de Meta avait pourtant affirmé que l'open source comblait rapidement son retard, mais il a depuis nuancé sa position, expliquant qu'il faudrait être prudent sur ce qui est rendu open source pour des raisons de sécurité. La perception que des concurrents ont pu s'inspirer de l'architecture de Llama aurait également renforcé les arguments en interne en faveur d'un modèle fermé.

Ce pivot est soutenu par les nouvelles recrues de l'entreprise, notamment Alexandr Wang, l'ancien patron de Scale AI devenu directeur de l'IA chez Meta. Il est un partisan des modèles fermés. Le départ récent de Yann LeCun, scientifique en chef de l'IA de Meta et grand défenseur de l'open source, symbolise aussi un changement de paradigme.

Le projet Avocado à faire mûrir

Avocado est le nom de code du successeur de Llama, un modèle d'IA d'avant-garde (frontier) actuellement en développement. Il serait prévu pour le premier trimestre ou le printemps 2026. Contrairement à ses prédécesseurs, Avocado pourrait donc être un modèle propriétaire, ce qui signifie que Meta en contrôlerait étroitement l'accès et potentiellement une monétisation.

Le développement serait mené par une unité d'élite, le TBD Lab, faisant partie des Meta Superintelligence Labs (MSL). Sous la houlette d'Alexandr Wang, ce laboratoire opère à la manière d'une start-up distincte au sein de Meta, travaillant à proximité directe du bureau de Mark Zuckerberg.

Pour sa superintelligence, Mark Zuckerberg avait évoqué la création de l'équipe la plus performante et la plus haute densité de talents de l'industrie. Un effort qui s'accompagne de centaines de milliards de dollars d'investissement pour des projets d'infrastructures IA.