Après un abandon en 2022, Meta pourrait avoir relancé son projet de montre connectée. Selon Digitimes Asia, une présentation d'une smartwatch imaginée par Meta serait même attendue à l'occasion de la prochaine conférence Meta Connect programmée le 17 et 18 septembre.

Une vision tournée vers le métavers ?

L'hypothétique montre connectée de Meta aurait pour but d'enrichir l'écosystème matériel du groupe, en particulier les lunettes Ray-Ban Meta et les casques Meta Quest. L'intégration d'un appareil photo serait toujours au programme pour la capture du monde environnant et à destination du métavers…

L'approche se distinguerait en tout cas de celle de montres connectées centrées sur la santé. En rappelant qu'un prototype de 2021 prévoyait un double capteur photo pour des prises de vue et des appels vidéo directement depuis le poignet.

L'intelligence artificielle au cœur du projet

Le cas échéant, il est probable que l'intelligence artificielle sous l'égide de Meta AI jouera un rôle central dans le nouvel appareil, et alors que Google déploie l'assistant IA Gemini sur une large gamme de montres connectées fonctionnant avec Wear OS.

En parallèle, rappelons que Meta développe un bracelet neuronal capable d'interpréter les gestes de la main via la technologie EMG.

Un pari industriel et commercial risqué

Toujours d'après Digitimes, Meta aurait redonné vie au développement de sa montre connectée début 2024. Pour la production, le groupe de Mark Zuckerberg se tournerait vers la Chine et le fabricant Huaqin.

La prudence resterait de mise, avec une production initiale délibérément faible pour sonder l'intérêt du marché. À voir désormais si cette rumeur se confirmera au cours des prochaines semaines.