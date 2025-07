Google lance officiellement le déploiement de l'assistant IA Gemini, sur une large gamme de montres connectées fonctionnant avec Wear OS. Les montres connectées Pixel sont bien évidemment concernées par la mise à jour, mais aussi celles de marques comme Samsung, Oppo ou encore Xiaomi.

Un tel déploiement avait été évoqué en mai dernier. Toutefois, Google avait laissé entendre une disponibilité dans le cadre de Wear OS 6. Finalement, ce sera à partir de Wear OS 4 et au cours des prochaines semaines.

« En utilisant les mêmes modèles d'IA avancés qui rendent Gemini si utile sur votre téléphone, vous disposerez désormais d'un assistant intelligent et cohérent directement à votre poignet », écrit Google dans un billet de blog.

Une conversation naturelle directement au poignet

Pour dialoguer avec Gemini, il suffira de solliciter l'assistant IA via le classique « Hey Google », un appui long sur le bouton latéral de la montre ou en touchant l'icône de l'application Gemini.

La force de Gemini réside dans sa capacité à comprendre le langage naturel pour fournir des réponses rapides et concises, et en gardant les mains libres. Il est possible de gérer des tâches plus complexes et en plusieurs étapes.

Google souligne sans surprise l'intégration à ses propres applications comme Gmail ou Google Agenda. Une condition est d'avoir accordé les autorisations idoines dans les paramètres de l'application Gemini sur le smartphone associé.