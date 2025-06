On connaissait les lunettes connectées pour le quotidien. Préparez-vous à celles conçues pour l'effort. Après le succès de son partenariat avec Ray-Ban, Meta ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le géant de la tech vient de lancer une campagne de teasing pour une nouvelle collaboration, et cette fois, il vise un tout autre public : les athlètes, en s'associant avec la marque iconique Oakley.

Que sait-on de cette annonce prévue pour le 20 juin ?

L'annonce est imminente et officielle. Un nouveau compte Instagram vérifié, "@oakleymeta", a fait son apparition, publiant une courte vidéo où les logos des deux marques fusionnent. La date est clairement affichée : le rendez-vous est pris pour le vendredi 20 juin. Le message, partagé par Mark Zuckerberg lui-même et les canaux officiels de Meta, est clair : "The next evolution arrives June 20" ("La prochaine évolution arrive le 20 juin"). Il ne s'agit donc pas d'une simple rumeur, mais bien d'un lancement orchestré par les deux entreprises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oakley | Meta (@oakleymeta)

À quoi ressembleront ces nouvelles lunettes Oakley Meta ?

Si le design final est encore gardé secret, les fuites et les analyses dessinent déjà un portrait-robot assez précis. Ces nouvelles lunettes devraient être résolument sportives. Des rumeurs persistantes, notamment un rapport de Bloomberg, évoquent une conception basée sur la monture "Sphaera" d'Oakley. La principale innovation technique attendue concernerait la caméra. Contrairement aux modèles Ray-Ban où elle est sur le côté, celle des lunettes Oakley serait placée au centre de la monture. Cette position est bien plus logique pour les sportifs qui souhaitent filmer leurs exploits à la première personne, à la manière d'une GoPro.

Quelle est la stratégie de Meta avec ces partenariats ?

La stratégie de Meta est limpide : normaliser le port de lunettes connectées en s'appuyant sur la puissance de marques mondialement reconnues et respectées. Après avoir séduit le marché du "lifestyle" avec le style intemporel de Ray-Ban, l'entreprise s'attaque maintenant au marché de la performance avec Oakley. Ce n'est pas un hasard : les deux marques de lunettes appartiennent au même géant de l'optique, EssilorLuxottica, ce qui facilite grandement ces collaborations. En occupant ces deux segments très différents, Meta construit patiemment son écosystème de "wearable tech" et prend de l'avance sur ses concurrents comme Apple ou Google, qui préparent aussi leur arrivée sur ce marché.

Les réponses à vos questions

Quel sera le prix de ces lunettes ?

Aucun prix officiel n'a été communiqué. Pour se faire une idée, les modèles Ray-Ban Meta actuels sont vendus entre 240 et 300 dollars. Le positionnement plus technique et sportif de ce nouveau modèle pourrait toutefois influencer le tarif à la hausse.

S'agit-il des fameuses lunettes avec un écran intégré ?

Non, il est très peu probable que ce soit le cas. Les rumeurs concernant un modèle avec un véritable affichage en réalité augmentée concernent la troisième génération des lunettes de Meta. Une annonce à ce sujet n'est pas attendue avant la conférence Meta Connect, qui se tient généralement à l'automne.

Pourquoi Meta s'associe-t-il avec des marques de lunettes ?

Plutôt que d'essayer d'imposer un design "tech" souvent peu attrayant, Meta choisit de s'intégrer à des montures déjà populaires et acceptées par le grand public. C'est une manière bien plus efficace de faire adopter sa technologie sans que l'utilisateur ait l'impression de porter un gadget.